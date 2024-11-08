Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 будет активизирована - Mediamax.am

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Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 будет активизирована


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 будет активизирована после министерской встречи в Турции, которая состоялась 18 октября.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

 

Армению на заседании представлял посол в Российской Федерации Гурген Арсенян.

 

«На Южном Кавказе ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие с, мягко говоря, неблаговидными целями – прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения. Поэтому на Южном Кавказе мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы укрепить консультативную региональную платформу «3+3». Рассчитываем, что после министерской встречи в Анкаре работа этого механизма будет активизирована», - заявил Шойгу.

 

Формат 3+3 включает Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Турцию и Иран, однако Грузия во встречах участия не принимает.

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