Россию на конференции COP29 в Баку представит Михаил Мишустин

Ереван /Медиамакс/. Россию на климатической конференции ООН COP29 в Баку представит Михаил Мишустин.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего пленарной сессии «Валдайского форума» о том, получил он приглашение на COP29 от президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Я был там [в Баку] не так давно, и мы с договорились c президентом Алиевым, что Россия будет представлена на высоком уровне. Участие в этом мероприятии примет председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», - заявил Путин.
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