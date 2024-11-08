Россию на конференции COP29 в Баку представит Михаил Мишустин - Mediamax.am

632 просмотров

Россию на конференции COP29 в Баку представит Михаил Мишустин


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Россию на климатической конференции ООН COP29 в Баку представит Михаил Мишустин.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ведущего пленарной сессии «Валдайского форума» о том, получил он приглашение на COP29 от президента Азербайджана Ильхама Алиева.

 

«Я был там [в Баку] не так давно, и мы с договорились c президентом Алиевым, что Россия будет представлена на высоком уровне. Участие в этом мероприятии примет председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин», - заявил Путин.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Ноябрь 8, 2024 15:21
Алиев: «Некоторые западные государства подстрекают Армению к новой войне»

Нагорный Карабах | Ноябрь 8, 2024 11:50
В Степанакерте состоялось шествие по случаю «Дня победы»

Внешняя политика | Ноябрь 8, 2024 10:46
Москва рассчитывает, что работа формата 3+3 будет активизирована
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024