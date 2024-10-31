Мирзоян: Признание Геноцида не является приоритетом для МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что у Армении динамичный и позитивный диалог с Турцией.
«Не секрет, что Турция связывает процесс нормализации отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом. На наш взгляд, это не очень конструктивный подход. Армения ведет диалог с Турцией без предусловий», - заявил глава МИД в Национальном Собрании.
Он с оптимизмом смотрит на возможный прогресс в армяно-турецких отношениях в ближайшем будущем.
На вопрос, стоит ли в повестке дня МИД Армении вопрос международного признания Геноцида армян, Арарат Мирзоян ответил:
«Вопрос признания Геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке дня Армении. Изучение трагических пятен в истории, Геноцида армян или превращение его в приоритет номер один, конечно же, не является повесткой дня МИД».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.