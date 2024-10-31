Мирзоян: Признание Геноцида не является приоритетом для МИД Армении - Mediamax.am

107 просмотров

Мирзоян: Признание Геноцида не является приоритетом для МИД Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что у Армении динамичный и позитивный диалог с Турцией.

«Не секрет, что Турция связывает процесс нормализации отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом. На наш взгляд, это не очень конструктивный подход. Армения ведет диалог с Турцией без предусловий», - заявил глава МИД в Национальном Собрании.

 

Он с оптимизмом смотрит на возможный прогресс в армяно-турецких отношениях в ближайшем будущем.

 

На вопрос, стоит ли в повестке дня МИД Армении вопрос международного признания Геноцида армян, Арарат Мирзоян ответил:

 

«Вопрос признания Геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке дня Армении. Изучение трагических пятен в истории, Геноцида армян или превращение его в приоритет номер один, конечно же, не является повесткой дня МИД».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 31, 2024 11:23
Мирзоян: Признание Геноцида не является приоритетом для МИД Армении

Общество | Октябрь 30, 2024 14:34
Yandex Armenia запускает «Щедрый ноябрь» для поддержки благотворительных организаций

Внешняя политика | Октябрь 30, 2024 10:06
Отставные армянские дипломаты встретились с ректором МГИМО
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024