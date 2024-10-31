Мирзоян: Признание Геноцида не является приоритетом для МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что у Армении динамичный и позитивный диалог с Турцией.

«Не секрет, что Турция связывает процесс нормализации отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом. На наш взгляд, это не очень конструктивный подход. Армения ведет диалог с Турцией без предусловий», - заявил глава МИД в Национальном Собрании.

Он с оптимизмом смотрит на возможный прогресс в армяно-турецких отношениях в ближайшем будущем.

На вопрос, стоит ли в повестке дня МИД Армении вопрос международного признания Геноцида армян, Арарат Мирзоян ответил:

«Вопрос признания Геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке дня Армении. Изучение трагических пятен в истории, Геноцида армян или превращение его в приоритет номер один, конечно же, не является повесткой дня МИД».