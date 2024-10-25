Трамп обвинил Харрис допущении депортации армян из Арцаха - Mediamax.am

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Трамп обвинил Харрис допущении депортации армян из Арцаха


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Кандидат в президенты США и бывший президент Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания «восстановит мир между Арменией и Азербайджаном».

«Камала Харрис не сделала НИЧЕГО, когда 120 000 армянских христиан подверглись жестоким преследованиям и были вынуждены покинуть свои дома в Арцахе. Христиане всего мира не будут чувствовать себя в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов. Став президентом, я буду защищать преследуемых христиан, работать над прекращением насилия и этнических чисток, и мы восстановим МИР между Арменией и Азербайджаном», - написал Трамп в основанной им социальной сети TruthSocial.

 

Медиамакс отмечает, что в конце октября 2020 года, когда в Карабахе шла война, президент США Дональд Трамп заявлял:

 

«Мы работаем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Они очень хорошие люди, очень преданные. Посмотрим, что произойдет. Я считаю, что мы добились хорошего прогресса. У нас в стране много людей, приехавших из Армении. Они очень хорошие люди, и мы им поможем».

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