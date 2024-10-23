Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением в этом году

Ереван /Медиамакс/. Президент США Джозеф Байден призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией в этом году.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Байден заявил об этом в письме, которое передал Ильхаму Алиеву старшй директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер.

В письме президента США, в частности, говорится:

«Я рад видеть, что Ваша страна и Армения добились устойчивого прогресса в заключении мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими странами. Хочу заверить Вас, что США готовы поддержать прочный и достойный мир между Азербайджаном и Арменией, который окончательно положит конец многовековому конфликту.

Наряду с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией. Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы не преминете воспользоваться этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году.

Хочу Вас заверить, что я поддерживаю это дело. Моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил своего старшего директора по Европе Майкла Карпентера проинформировать Вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, а также получить Ваше мнение касательно дискуссий с Арменией.

Надеюсь, что Вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы проложить новый курс для региона, основанный на совместном процветании и стремлении к общему благу».