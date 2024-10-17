Арарат Мирзоян примет участие во встрече платформы «3+3» в Стамбуле

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Турцию.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что 18 октября Арарат Мирзоян примет участие в третьей встрече региональной консультационной платформы «3+3» в Стамбуле.

Медиамакс отмечает, что предыдущая встреча платформы «3+3» состоялось в октябре 2023 года в Тегеране.