Правительство США предоставит Армении $ 20,6 миллионов - Mediamax.am

623 просмотров

Правительство США предоставит Армении $‌20,6 миллионов


Фото: U.S. Embassy


Ереван /Медиамакс/. Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр объявила, что США предоставят Армении $‌20,6 миллиона «для содействия дальнейшему развитию демократического прогресса».

Посольство США в Армении сообщает, что новые финансовые обязательства, объявленные в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, будут направлены на реформы правительства Армении и будут способствовать улучшению государственных услуг в рамках инициативы USAID «Демократия продуктивна».

 

«Подводя итоги работы с Конгрессом, USAID и Госдепартамент объявили о выделении $‌20 миллионов на поддержку Армении в области кибербезопасности, безопасности границ и энергетической безопасности, а также повышения устойчивости к сложным угрозам и вызовам.

 

Кроме того, USAID также объявило о выделении $‌600 тысяч, которые будут направлены на технологическую модернизацию независимых СМИ с целью обеспечения эффективной журналистики, представляющей общественный интерес, а также на продвижение инноваций в вопросах медийной и информационной грамотности в рамках «Инициативы по улучшению информационного процветания и устойчивости» (ProInfo)  и работе по защите ключевых реформ в сфере СМИ в Армении», - говорится в сообщении посольства США.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2024 11:54
Правительство США предоставит Армении $‌20,6 миллионов

Внешняя политика | Сентябрь 25, 2024 15:08
В Нью-Йорке состоится встреча Блинкена, Мирзояна и Байрамова

Общество | Сентябрь 25, 2024 12:09
Рубен Варданян: «Зло конечно, а добро бесконечно»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024