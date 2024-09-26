Правительство США предоставит Армении $‌20,6 миллионов

Ереван /Медиамакс/. Глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр объявила, что США предоставят Армении $‌20,6 миллиона «для содействия дальнейшему развитию демократического прогресса».

Посольство США в Армении сообщает, что новые финансовые обязательства, объявленные в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, будут направлены на реформы правительства Армении и будут способствовать улучшению государственных услуг в рамках инициативы USAID «Демократия продуктивна».

«Подводя итоги работы с Конгрессом, USAID и Госдепартамент объявили о выделении $‌20 миллионов на поддержку Армении в области кибербезопасности, безопасности границ и энергетической безопасности, а также повышения устойчивости к сложным угрозам и вызовам.

Кроме того, USAID также объявило о выделении $‌600 тысяч, которые будут направлены на технологическую модернизацию независимых СМИ с целью обеспечения эффективной журналистики, представляющей общественный интерес, а также на продвижение инноваций в вопросах медийной и информационной грамотности в рамках «Инициативы по улучшению информационного процветания и устойчивости» (ProInfo) и работе по защите ключевых реформ в сфере СМИ в Армении», - говорится в сообщении посольства США.