Никол Пашинян отбыл в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с официальным визитом в Грузию.
Пресс-служба правительства Армении сообщает, что после официальной церемонии встречи состоится беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего обсуждения продолжатся в расширенном формате.
По итогам обсуждений премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.