Никол Пашинян отбыл в Грузию - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Грузию


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с официальным визитом в Грузию.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что после официальной церемонии встречи состоится беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего обсуждения продолжатся в расширенном формате.

 

По итогам обсуждений премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями.

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