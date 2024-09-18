Никол Пашинян отбыл в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с официальным визитом в Грузию.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что после официальной церемонии встречи состоится беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего обсуждения продолжатся в расширенном формате.

По итогам обсуждений премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями.