Пашинян: Дискуссия о вступлении в ЕС «стала частью политической повестки» - Mediamax.am

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Пашинян: Дискуссия о вступлении в ЕС «стала частью политической повестки»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, что «сейчас важный момент для отношений между ЕC и Арменией».

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные перемены: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Армению посредством Европейского фонда мира, что мы высоко ценим»,- сказал премьер-министр.

 

По словам Пашиняна, Армения фактически расширяет свою повестку с Евросоюзом.

 

Премьер добавил, что особенно после его прошлогоднего выступления в Европарламенте в Армении продолжаются дискуссии о возможности вступления Армении в Евросоюз.

 

«Это непростой вопрос, однако он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подойти к этой теме детально и комплексно. Здесь важно будет прислушаться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС»,- сказал он.

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