Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян сообщил сегодня, что «Армения примет участие в саммите БРИКС».

Об этом он сообщил в беседе с журналистами в парламенте, не сообщив других подробностей.

Ежегодный саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани.

Заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан. Ожидается, что в казанском саммите примет участие президент страны Ильхам Алиев.

В конце августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает заявку Баку в вопросе вступления в БРИКС.

«Мы считаем, что Азербайджан - сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС».

По его словам, один из главных принципов БРИКС - это отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права. «В полной мере все это стыкуется с той политикой, которую проводит Азербайджан под руководством президента этой страны», - говорил Рябков.

В последнее время перспектива вступления в БРИКС обсуждается и в Турции, однако заявки на членство не подано.