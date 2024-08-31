Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает заявку Баку на вступление в БРИКС.
Как сообщает агентство Азертадж, комментируя заявку Азербайджана на вступление в БРИКС, Рябков сказал:
«Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС».
По его словам, один из главных принципов БРИКС - это отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права. «В полной мере все это стыкуется с той политикой, которую проводит Азербайджан под руководством президента этой страны», - отметил Рябков.
Замминистра иностранных дел России сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.
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