Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает заявку Баку на вступление в БРИКС.

Как сообщает агентство Азертадж, комментируя заявку Азербайджана на вступление в БРИКС, Рябков сказал:

«Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС».

По его словам, один из главных принципов БРИКС - это отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права. «В полной мере все это стыкуется с той политикой, которую проводит Азербайджан под руководством президента этой страны», - отметил Рябков.

Замминистра иностранных дел России сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.