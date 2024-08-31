Москва поддерживает заявку Баку на вступление в БРИКС - Mediamax.am

1338 просмотров

Москва поддерживает заявку Баку на вступление в БРИКС


Фото: media.tass.ru


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва поддерживает заявку Баку на вступление в БРИКС.

Как сообщает агентство Азертадж, комментируя заявку Азербайджана на вступление в БРИКС, Рябков сказал:

 

«Мы считаем, что это сильный кандидат, который, вступив в БРИКС, безусловно, привнесет и дополнительную динамику, и уникальный опыт, в том числе опыт работы по многим повесткам дня одновременно и в конструктивном ключе, то, что очень свойственно БРИКС».

 

По его словам, один из главных принципов БРИКС - это отрицание давления и шантажа и уважение принципов и норм международного права. «В полной мере все это стыкуется с той политикой, которую проводит Азербайджан под руководством президента этой страны», - отметил Рябков.

 

Замминистра иностранных дел России сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Август 31, 2024 13:44
Пашинян хочет понять, кто «командировал» Рубена Варданяна в Армению и Карабах

Внешняя политика | Август 30, 2024 14:30
Посол России: Миссия ЕС в Армении «превратилась в натовскую операцию»

Регион | Август 30, 2024 11:14
Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024