Пезешкиан призвал ускорить реализацию российского-иранских соглашений

Ереван /Медиамакс/. Общая позиция России и Ирана по многополярному миру приведет к укреплению глобальной стабильности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA, об этом 5 августа заявил в Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
«Общая позиция и сотрудничество между Ираном и Россией в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к дальнейшему укреплению глобальной безопасности и мира», - сказал президент Ирана. Он подчеркнул, что период гегемонии некоторых стран, включая США, закончился.
«Россия всегда была с Ираном в трудное время, и укрепление отношений с таким стратегическим партнером является одним из приоритетов во внешней политике Ирана», - отметил Пезешкиан. В связи с этим он призвал ускорить реализацию соглашений, заключенных между Москвой и Тегераном.
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