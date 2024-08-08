Пезешкиан призвал ускорить реализацию российского-иранских соглашений

Ереван /Медиамакс/. Общая позиция России и Ирана по многополярному миру приведет к укреплению глобальной стабильности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA, об этом 5 августа заявил в Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

«Общая позиция и сотрудничество между Ираном и Россией в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к дальнейшему укреплению глобальной безопасности и мира», - сказал президент Ирана. Он подчеркнул, что период гегемонии некоторых стран, включая США, закончился.

«Россия всегда была с Ираном в трудное время, и укрепление отношений с таким стратегическим партнером является одним из приоритетов во внешней политике Ирана», - отметил Пезешкиан. В связи с этим он призвал ускорить реализацию соглашений, заключенных между Москвой и Тегераном.