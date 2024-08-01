США хотят сделать Кавказ независимым «от пагубного влияния Китая и России» - Mediamax.am

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США хотят сделать Кавказ независимым «от пагубного влияния Китая и России»


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Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что «мы продолжаем активно способствовать заключению справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном и работаем над углублением сотрудничества между черноморскими государствами».

«Вызовы демократии остаются и откат назад является серьезной проблемой. Нам следует продолжать уделять внимание таким странам, как Грузия, работая с партнерами-единомышленниками над продвижением мер, которые укрепляют демократию и стимулируют возвращение этих правительств на евроатлантический путь», - сказал дипломат, выступая в Комитете по международным делам Сената США.

 

«Мы помогаем странам Западных Балкан, Молдовы и Кавказа строить путь, независимый от пагубного влияния Китая и России. Некоторые элиты в этих регионах выступают против жестких реформ, необходимых для вступления в ЕС и НАТО. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить проведение этих реформ», - заявил Джеймс О’Брайен.

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