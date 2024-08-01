Пашинян встретился с Верховным лидером Исламской революции

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня в Тегеране встречу с Верховным лидером Исламской революции Аятоллой Сейедом Али Хаменеи.
«Сейед Али Хаменеи поблагодарил премьер-министра за визит в Тегеран для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана.
Собеседники выразили уверенность, что Армения и Иран продолжат предпринимать шаги по развитию теплых и дружественных отношений на благо прогресса обоих государств и народов», - говорится с сообщении пресс-службы правительства Армении.
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