Никол Пашинян отбыл в Иран

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 июля отбыл с рабочим визитом в Иран.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что премьер встретится с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Ирана.
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