Алиев обвинил Европу в «лицемерии»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «лицемерным» подход Европы, которая с одной стороны просит Баку нарастить поставки газа, а с другой - отказывается финансировать необходимые для этого меры.

«Сегодня Европа остро нуждается в нашем природном газе. С одной стороны, нас просят увеличить добычу и транспортировать газ в Европу. С другой стороны, они это не финансируют. Лицемерию в этом вопросе должен быть положен конец», - сказал Алиев.

Как сообщает ТАСС, он добавил, что европейские партнеры хотят, чтобы Азербайджан удвоил пропускную способность Южного газового коридора.

«Мы должны вложить туда миллиарды. отмечу, что мы еще не возместили наши затраты по инвестициям в Южный газовый коридор. Наши доходы от продажи газа по-прежнему идут на погашение этого долга. Они ожидают, что мы вложим туда миллиарды. При этом говорят, что через 10 лет Евросоюзу газ будет не нужен. Разве мы похожи на глупцов, которые будут вкладывать десятки миллиардов долларов в газ, который им не понадобится?» - отметил Алиев.