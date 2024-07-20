Пашинян и Макрон обсудили расширение связей Армении с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.
В пресс-службе армянского правительства сообщили, что на встрече в рамках проходящего в Лондоне Саммита европейского политического сообщества «собеседники обсудили вопросы повестки многопрофильного сотрудничества между Арменией и Францией».
«Был затронут мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Собеседники обменялись мыслями вокруг развития сотрудничества Армения-ЕС»,- говорится в пресс-релизе правительства.
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