Пашинян и Макрон обсудили расширение связей Армении с ЕС - Mediamax.am

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Пашинян и Макрон обсудили расширение связей Армении с ЕС


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

В пресс-службе армянского правительства сообщили, что на встрече в рамках проходящего в Лондоне Саммита европейского политического сообщества «собеседники обсудили вопросы повестки многопрофильного сотрудничества между Арменией и Францией».

 

«Был затронут мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Собеседники обменялись мыслями вокруг развития сотрудничества Армения-ЕС»,- говорится в пресс-релизе правительства.

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