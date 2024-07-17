Москва и Тегеран говорят о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Ирана подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее укрепление всего комплекса дружественных российско-иранских отношений, «выходящих на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

Об этом говорится в сообщении МИД России о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности глава МИД Ирана Али Багери-Кяни, состоявшейся в Нью-Йорке.

«Предметно обсуждена обстановка, складывающаяся вокруг палестино-израильского конфликта, с акцентом на необходимость предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе и урегулирования имеющихся противоречий политико-дипломатическими методами. Главы внешнеполитических ведомств также затронули ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня», - отметили в МИД России.