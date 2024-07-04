Никол Пашинян встретился с конгрессменами США

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Пашинян подчеркнул важность состоявшейся недавно в Ереване сессии стратегического диалога Армения-США и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться и укрепляться.

Собеседники подчеркнули расширение и углубление отношений между двумя странами в политическом, экономическом, энергетическом и других направлениях, а также в этой связи подчеркнули необходимость активного межправительственного и межпарламентского диалога.

Были отмечены шаги, предпринимаемые правительством Армении в направлении развития демократических институтов и борьбы с коррупцией. Состоялся обмен мыслями о текущих обсуждениях мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проекте правительства Армении «Перекресток мира», процессах, происходящих в регионе, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.