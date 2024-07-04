Никол Пашинян встретился с конгрессменами США - Mediamax.am

815 просмотров

Никол Пашинян встретился с конгрессменами США


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, Пашинян подчеркнул важность состоявшейся недавно в Ереване сессии стратегического диалога Армения-США и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше развиваться и укрепляться.

 

Собеседники подчеркнули расширение и углубление отношений между двумя странами в политическом, экономическом, энергетическом и других направлениях, а также в этой связи подчеркнули необходимость активного межправительственного и межпарламентского диалога.

 

Были отмечены шаги, предпринимаемые правительством Армении в направлении развития демократических институтов и борьбы с коррупцией. Состоялся обмен мыслями о текущих обсуждениях мирного договора между Арменией и Азербайджаном, проекте правительства Армении «Перекресток мира», процессах, происходящих в регионе, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Июль 3, 2024 14:27
Никол Пашинян встретился с конгрессменами США

Внешняя политика | Июль 3, 2024 10:01
Делегация Конгресса США прибыла в Армению

Регион | Июль 2, 2024 10:25
Блинкен заявил об «исключительной возможности» для заключения мирного соглашения
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024