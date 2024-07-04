Делегация Конгресса США прибыла в Армению

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла делегация Конгресса США во главе с сенатором Роджером Уикером.

Сенатор-республиканец Уикер является старшим членом Хельсинкской комиссии США и сенатского комитета по вооруженным силам.

В состав делегации входят: председатель Хельсинкской комиссии, представитель Джо Уилсон (республиканец), председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин (демократ), сенатор Джон Корни (республиканец), члены Палаты представителей Роберт Адерхольт (республиканец), Ричард Хадсон (республиканец), Трент Келли (республиканец), Энди Харрис (республиканец).

По сообщению посольства США, в ходе трехдневного визита делегация встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и спикером парламента Аленом Симоняном.

Делегация также проведет встречи с депутатами парламента, представителями гражданского общества и вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха.