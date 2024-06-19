США готовы укреплять сотрудничество с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул сегодня на встрече с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой последовательное развитие стратегического диалога Армения-США и углубление разностороннего сотрудничества.

«Никол Пашинян отметил, что визит будет способствовать обсуждению вопросов повестки двусторонних отношений, программ, направленных на укрепление демократии и расширения экономических возможностей, а также расширению отношений на уровне местного самоуправления.

Ричард Верма подчеркнул готовность США укреплять сотрудничество с Арменией в различных направлениях, в том числе между местными органами и общинами, а также в экономике, образовании и других сферах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на встрече высокого уровня Армения-ЕС-США 5 апреля в Брюсселе.

Состоялся обмен мнениями по поводу обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процесса демаркации границы, проекта «Перекресток мира», а также реализации программы обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, одобренной недавно правительством Армении», - говорится в сообщении правительства.