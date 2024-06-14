Армения направила ноту протеста Беларуси

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила сегодня, что Армения направила Беларуси ноту протеста.
«Белорусской стороне подана нота протеста в связи с комментариями представителя МИД Беларуси, в частности, из-за вмешательства во внутренние дела Армении.
Желая кому-то лидера, думающего о будущем страны, нужно иметь такого собственного. В случае с Беларусью на данный момент это поистине роскошь»,- заявила представитель МИД Армении.
13 июня официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что если «если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция».
«Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем - при чем здесь Беларусь?»,- сказал Анатолий Глаз.
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