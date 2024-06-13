Пашинян заявил, что президент Беларуси должен извиниться

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что отныне ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь.

«Я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ? Заявляю, что никогда не поеду в Беларусь, пока ее президент - Александр Лукашенко»,- заявил Никол Пашинян в парламенте.

Пашинян заявил, что «один из лидеров ОДКБ» поддерживал Азербайджан во время войны 2020 года, имея в виду Лукашенко.

По его словам, президент Беларуси должен извиниться перед армянским народом: «Он должен дать такое объяснение, которое будет приемлемо для армянского народа».

Премьер-министр Армении заявил также, что «будет вынужден» обсуждать вопросы с президентом Беларуси в форматах СНГ и ЕАЭС.

Медиамакс отмечает, что в апреле этого года посол Армении в Европейском Союзе Тигран Балаян в интервью The Moscow Times, в частности, сказал:

«Не нужно быть большим специалистом в международных отношениях, чтобы увидеть невооруженным глазом, что, например, отношения лидера Беларуси и бакинского диктатора очень теплые. И межгосударственные отношения, которые зависят от отношений лидеров, - они более теплые и дружественные, чем отношение Лукашенко к руководству Армении. Лукашенко периодически критикует руководителей Армении по тем или иным причинам. Я думаю, Лукашенко - не тот человек, который может себе позволить критиковать мои власти».