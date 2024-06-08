О’Брайен посетит Армению для оценки «значительного прогресса» в двусторонних отношениях

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен посетит Армению 10-12 июня.
Госдепартамент США сообщает, что под руководством О’Брайена состоится встреча в рамках стратегического диалога между США и Арменией для рассмотрения «значительного прогресса, достигнутого в углублении двусторонних отношений и обсуждения следующих шагов».
«Помощник госсекретаря встретится с высокопоставленными официальными лицами чиновниками, чтобы обсудить поддержку США прогресса в достижении прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границы», - говорится в сообщении американской стороны.
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