О’Брайен посетит Армению для оценки «значительного прогресса» в двусторонних отношениях - Mediamax.am

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О’Брайен посетит Армению для оценки «значительного прогресса» в двусторонних отношениях


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен посетит Армению 10-12 июня.

Госдепартамент США сообщает, что под руководством О’Брайена состоится встреча в рамках стратегического диалога между США и Арменией для рассмотрения «значительного прогресса, достигнутого в углублении двусторонних отношений и обсуждения следующих шагов».

 

«Помощник госсекретаря встретится с высокопоставленными официальными лицами чиновниками, чтобы обсудить поддержку США прогресса в достижении прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, включая использование Алма-Атинской декларации в качестве основы для делимитации границы», - говорится в сообщении американской стороны.

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