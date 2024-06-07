США ввели санкции в отношении несколькоих десятков граждан Грузии - Mediamax.am

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США ввели санкции в отношении несколькоих десятков граждан Грузии


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Ереван /Медиамакс/. США ввели визовые санкции в отношении несколькоих десятков граждан Грузии, включая членов правительства, депутатов парламента и членов их семей.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер сказал, что речь идет о членах партии «Грузинская мечта», депутатах парламента от правящей партии, сотрудниках правоохранительных органов.

 

Он не назвал конкретных имен, сославшись на правила конфиденциальности. Миллер отметил, что эти лица ответствены за «подрыв демократии в Грузии, запугивания представителей гражданского общества, жестокие подавления мирных демонстаций».

 

«Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат Конституции Грузии и желаниям ее народа», - заявил американский дипломат.

 

Он выразил надежду, что лидеры Грузии «пересмотрят свои действия». В противном случае США готовы «предпринять дополнительные действия».

 

Как сообщает агентство «Новости Грузия», комментируя решение США вице-премьер Грузии Тея Цулукиани сказала, что «это является очередной ошибкой, которую к нашему сожалению допускают США в отношении своих стратегических партнеров».

 

Вице-премьер отметила, что США «очень нужна» перезагрузка отношений с Грузией.

 

«И мы будем терпеливо ждать того дня, когда наш друг решит снова поговорить с нами по-дружески и отказаться от финансирования организации революций», - сказала Цулукиани.

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