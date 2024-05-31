Министр обороны России: Запад вовлекает «наших армянских партнеров в сферу своих интересов»» - Mediamax.am

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Министр обороны России: Запад вовлекает «наших армянских партнеров в сферу своих интересов»»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил сегодня, что НАТО и ЕС своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, а также в армяно-азербайджанских отношениях.

Как сообщает ТАСС, выступая сегодня на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, российский министр, в частности, сказал, что «Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги».

 

«Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку», - отметил Белоусов.

 

По его словам, «особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов».

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