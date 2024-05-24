Григорян и Боно обсудили процесс армяно-азербайджанского урегулирования

Ереван /Медиамакс/. Армянский вице-премьер Мгер Григорян и старший советник США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно обсудили сегодня в Ереване региональные развития.
Как сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера Армении, собеседники обсудили также процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и важность обеспечения его продолжительности.
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