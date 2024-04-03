Глава МИД Франции: «Риторика Азербайджана выходит из-под контроля»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос территориальной целостности Армении, «которой бросает вызов Азербайджан».

«Мы очень обеспокоены, учитывая, что риторика Азербайджана выходит из-под контроля. Мы также видим рост числа фейковых новостей из Баку, и они склонны обвинять Армению в ответственности за эскалацию, хотя Армения, вероятно, единственная, кто пытается избежать этого. В этой пропаганде много общего с тем, что Россия навязывает Украине. Дорогой Энтони, я думаю, что мы должны уделить этому чрезвычайное внимание за 6 месяцев до проведения саммита COP29 в Баку», - сказал Стефан Сежурне на совместном брифинге с госсекретарем США в Париже.

Сам Блинкен тему армяно-азербайджанских отношений в своем выступлении не затронул.