Глава МИД Франции: «Риторика Азербайджана выходит из-под контроля» - Mediamax.am

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Глава МИД Франции: «Риторика Азербайджана выходит из-под контроля»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос территориальной целостности Армении, «которой бросает вызов Азербайджан».

«Мы очень обеспокоены, учитывая, что риторика Азербайджана выходит из-под контроля. Мы также видим рост числа фейковых новостей из Баку, и они склонны обвинять Армению в ответственности за эскалацию, хотя Армения, вероятно, единственная, кто пытается избежать этого. В этой пропаганде много общего с тем, что Россия навязывает Украине. Дорогой Энтони, я думаю, что мы должны уделить этому чрезвычайное внимание за 6 месяцев до проведения саммита COP29 в Баку», - сказал Стефан Сежурне на совместном брифинге с госсекретарем США в Париже.

 

Сам Блинкен тему армяно-азербайджанских отношений в своем выступлении не затронул.

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