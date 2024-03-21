Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен встретятся 5 апреля

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся 5 апреля в Брюсселе.
В беседе с Арменпресс секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что на встрече будут обсуждены пути трехстороннего сотрудничества, способствующего развитию Армении.
«Мероприятие направлено также на укрепление сопротивляемости Армении. В ближайшее время будет возможность поговорить о предстоящем событии более подробно»,- добавил Григорян.
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