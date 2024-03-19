Пашинян: Мы ожидаем поддержки мирного процесса со стороны НАТО

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения заинтересована в развитии существующего политического диалога с НАТО и расширении партнерства с Альянсом и отдельными его государствами-членами».
«Надеемся, что в ближайшее время будет утвержден новый формат сотрудничества Армения-НАТО, новая индивидуально адаптированная программа партнерства.
Мы ожидаем твердой поддержки международного сообщества, в том числе НАТО, мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, с отказом от политики принуждения и угроз»,- сказал Пашинян на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Ереване.
В свою очередь, Йенс Столтенберг отметил, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и его мирные устремления».
«Армения и Азербайджан имеют шанс достичь прочного мира после многих лет конфликта», - подчеркнул он.
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