МИД Армении: Армения и Азербайджан близки к достижению согласия - Mediamax.am

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МИД Армении: Армения и Азербайджан близки к достижению согласия


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «взаимопонимание с Азербайджаном на данный момент больше, чем месяц назад».

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«Армения и Азербайджан близки к согласию принять линию границы между двумя странами, существовавшую в 1991 года, во время распада СССР, как основу для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. По моему мнению, мы очень близки к взаимному согласию по этому вопросу»,- сказал он на заседании комитета по международным отношениям парламента Армении.

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