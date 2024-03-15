МИД Армении: Армения и Азербайджан близки к достижению согласия

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «взаимопонимание с Азербайджаном на данный момент больше, чем месяц назад».
«Армения и Азербайджан близки к согласию принять линию границы между двумя странами, существовавшую в 1991 года, во время распада СССР, как основу для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. По моему мнению, мы очень близки к взаимному согласию по этому вопросу»,- сказал он на заседании комитета по международным отношениям парламента Армении.
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