МИД Армении: Армения и Азербайджан близки к достижению согласия

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «взаимопонимание с Азербайджаном на данный момент больше, чем месяц назад».

Регион | 2024-03-14 13:33:35 Алиев: «Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо»

«Армения и Азербайджан близки к согласию принять линию границы между двумя странами, существовавшую в 1991 года, во время распада СССР, как основу для демаркации и взаимного признания территориальной целостности. По моему мнению, мы очень близки к взаимному согласию по этому вопросу»,- сказал он на заседании комитета по международным отношениям парламента Армении.