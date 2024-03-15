Мирзоян: Углубление наших отношений с Западом не направлено против России

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что наблюдательная миссия ЕC на армяно-азербайджанской границе стала фактором стабильности.

«Впервые ЕС как институт участвует в вопросах, связанных с безопасностью Армении. После размещения этой миссии напряженность на границе значительно снизилась, получается, что эта миссия стала значимым фактором стабильности на границе»,- сказал Арарат Мирзоян на заседании Постоянной комиссии парламента по внешним сношениям.

Он подтвердил, что Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«До сих пор непонятно, как наши партнеры по ОДКБ представляют себе свои зоны ответственности на Южном Кавказе. Это вызывает вопросы у армянской стороны, и пока мы не получим ответы на эти вопросы, мы в определенной степени заморозили свое участие», - сказал он.

По словам министра, Армения прилагала очень активные усилия по формированию с партнерами по ОДКБ минимальной взаимоприемлемой формулировки, посредством которой можно было бы решить инцидент.

«В конце концов, мы увидели, что эти усилия не увенчались успехом. Не так, чтобы все работало нормально, и вдруг однажды мы решили попробовать развернуться на Запад, и возникли проблемы. Наоборот, проблема, с которой мы имеем дело, выходит за рамки наших политических разногласий. Мы имеем дело с возможной потерей государственности и суверенитета нашей страны.

Армения не участвует ни в каких программах против кого-либо. Углубление наших отношений с Западом и ЕС не направлено ни против России, ни против наших соседей. Наша цель - повысить безопасность Армении», - сказал Арарат Мирзоян.