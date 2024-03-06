Никол Пашинян отбыл в Египет с двухдневным визитом

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Египет с двухдневным официальным визитом.

Пресс-служба правительства сообщила, что он проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

«Премьер-министр Армении также проведет встречи с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули, генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абдул Гейтом, лидером Коптской православной церкви, папой Александрийским и патриархом престола святого Марка Тавадроса II, верховного имама Аль-Азхара, шейха Ахмеда Мухаммада аль-Талиба.

Никол Пашинян посетит Федерацию торгово-промышленных палат Египта, где встретится с египетскими бизнесменами», - говорится в сообщении.