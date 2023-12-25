Представитель НАТО: Армения «приняла решение дистанцироваться от Москвы» - Mediamax.am

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Представитель НАТО: Армения «приняла решение дистанцироваться от Москвы»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Армения «приняла четкое решение изменить свою внешнюю политику и дистанцироваться от Москвы».

«Мы это приветствуем. Граждане Армении имеют право принимать самостоятельные решения. На мой взгляд, Армения уже начала сближаться с нами. Они требуют больше сотрудничества, больше политического диалога с НАТО. Мы приветствуем эти решения наших партнеров, которые, на на взгляд, способствуют стабилизации региона». – сказал Коломина в интервью Первому телевизионному каналу Грузии.

 

Представитель Североатлантического альянса заявил также о поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, который, по его словам, имеет фундаментальное значение для поддержания стабильности на Кавказе.

 

 

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