Арарат Мирзоян приглашен на встречу министров иностранных дел стран ЕС - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян приглашен на встречу министров иностранных дел стран ЕС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 декабря будет находится с рабочим визитом в Брюсселе.

По сообщению МИД, Арарат Мирзоян приглашен принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

 

Министр иностранных дел Армении также примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС.

 

Планируются также двусторонние встречи.

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