Арарат Мирзоян приглашен на встречу министров иностранных дел стран ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 декабря будет находится с рабочим визитом в Брюсселе.
По сообщению МИД, Арарат Мирзоян приглашен принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
Министр иностранных дел Армении также примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС.
Планируются также двусторонние встречи.
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