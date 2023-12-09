Арарат Мирзоян приглашен на встречу министров иностранных дел стран ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11-12 декабря будет находится с рабочим визитом в Брюсселе.

По сообщению МИД, Арарат Мирзоян приглашен принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Министр иностранных дел Армении также примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС.

Планируются также двусторонние встречи.