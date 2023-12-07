Алиев: Встреча с Пашиняном должна быть «ориентированной на результат»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном должна быть хорошо подготовлена и «ориентирована на результат».

Выступая на конференции «Карабах: возвращение домой через 30 лет - достижения и вызовы» Алиев заявил, что его помощник находится в постоянном контакте с аппаратом президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Говоря о причинах своего отказа от встречи в Гранаде, Ильхам Алиев сообщил, что их было три.

Первая, по его словам, это «предвзятая позиция» президента Франции Эммануэля Макрона.

«Вторая – очередная антиазербайджанская резолюция, принятая Европарламентом в тот самый день, когда был запланирован мой отъезд в Гранаду. Третья причина заключалась в том, что встреча не была хорошо подготовлена, она должна была состояться через две недели после нашей антитеррористической операции, которая полностью изменила ситуацию на местах», - сказал президент Азербайджана.

Говоря о форматах посредничества, Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время сохраняются платформы России и ЕС, поскольку «если США говорят, что больше не могут продолжать отношения с Азербайджаном в обычном режиме, это касается всех направлений».

Президент Азербайджана отметил, что автор этого заявления, помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен находится сегодня в Баку и он надеется услышать от него, что отношения будут продолжаться по принципу business as usual.

«В противном случае останутся только форматы Москвы и Брюсселя, а также наши двусторонние контакты с армянской стороной», - сказал Алиев.