США продолжат указывать Азербайджану на вызывающие беспокойство вопросы

Ереван /Медиамакс/. США продолжают призывать власти Азербайджана уважать права человека и фундаментальные свободы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос: означает ли визит помощника госсекретаря Джеймса О’Брайена в Баку, что американская администрация отказалась от сделанного ранее заявления о том, что Вашингтон не может продолжать двусторонние отношения с Азербайджаном по принципу «бизнес как всегда» (“business as usual”)?

«Нет, отнюль нет. Мы никогда не заявляли, что прекратим контакты с Азербайджаном. Это противоречило бы интересам США. Это также будет против интересов мира и безопасности в регионе. Мы продолжим прямые контакты с Азербайджаном и Арменией, чтобы ясно давать понять, в каких вопросах у нас есть озабоченность. В случае с Азербайджаном нас беспокоит недавняя тенденция задержания журналистов. Мы продолжаем призывать их уважать права человека и фундаментальные свободы. Мы также продолжаеи призывать их стремиться к заключению мира с Арменией», - заявил Миллер.