Председатель сенатского комитета призвал Блинкена продолжать давление на режим Алиева - Mediamax.am

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Председатель сенатского комитета призвал Блинкена продолжать давление на режим Алиева


Фото: timesofisrael.com


Ереван /Медиамакс/. Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин призвал госсекретаря США «оставаться сфокусированным на привлечении режима Алиева к ответственности за этническую чистку в Нагорном Карабахе».

В письме Бена Кардина Энтони Блинкену, в частности, говорится:

 

«Я  продолжаю оставаться глубоко обеспокоенным тем, что Азербайджан может предпринять дальнейшие военные действия для достижения дополнительных политических выгод, в частности, в отношении так называемого Зангезурского коридора.

 

Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали выполнять свои обязательства по предотвращению совершения злодеяний, защите уязвимых гражданских лиц и привлечению виновных к ответственности за свои действия. Мы должны послать четкий сигнал тем, кто считает, что может действовать безнаказанно».

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