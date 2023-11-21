Ереван попросил партнеров по ОДКБ снять с повестки документ о помощи Армении

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов сказал сегодня, что «Армения попросила партнеров снять с повестки документ о помощи стране».

«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого интереса к этому документу и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - заявил генеральный секретарь ОДКБ на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

22 ноября в Минске пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, а 23 ноября - саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет участвовать в саммите.