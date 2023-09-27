«США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ», заявила Захарова - Mediamax.am

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«США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ», заявила Захарова


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Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

«По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать программу военно-технического сотрудничества и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян», - сказала Захарова.

 

Она также отметила, что «2 тысячи сотрудников посольства США занимаются обработкой информационного пространства в Армении».

 

«Сейчас кинуты колоссальные ресурсы на обработку медиапространства внутри Армении. 2 тысячи человек - это сотрудники посольства США, которые занимаются ровно этим», - сказала Захарова.

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