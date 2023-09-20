МИД России фактически возложил ответственность на официальный Ереван

Ереван /Медиамакс/. МИД России заявил, что «на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана».

В заявлении МИД России говорится:

«В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

На судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента (РМК).

С момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. Наши миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. РМК и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией.

Сейчас главное – безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха».