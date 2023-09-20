ЕС призвал Азербайджан прекратить военные действия

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня, что «Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения, а также в других местностях Карабаха».

«Мы призываем к немедленному прекращению военных действий и призываем Азербайджан прекратить текущие военные действия.

Необходимо срочно вернуться к диалогу между Баку и армянами Карабаха. Эта военная эскалация не должна быть использована в качестве предлога для содействия исходу местного населения.

Нужно прекратить насилие, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и урегулировании»,- говорится в заявлении.