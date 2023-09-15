В Азербайджане «разочарованы» заявлениями помощника госсекретаря США

Ереван /Медиамакс/. В министерстве иностранных дел Азербайджана выразили «разочарование» заявлениями исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, сделанными на слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям.

«Утверждения не отражают текущую ситуацию и реалии постконфликтной ситуации в регионе и разочаровывают», - заявил сегодня пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, заявления представительницы Госдепартамента «содержат элементы антиазербайджанской клеветнической кампании Армении».

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Он, в частности подчеркнул, что заявление представительницы Госдепа о том, что права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха должны быть отражены в мирном соглашении, «противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и содержит терминологию, которую Армения целенаправленно использует для поощрения сепаратизма на азербайджанских территориях».

«Процесс реинтеграции является внутренним делом нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела недопустимо», - заявил Гаджизаде, призвав международное сообщество, в том числе американскую сторону, «не следовать клеветнической кампании Армении и воздерживаться от шагов, не способствующих стабильности в регионе».