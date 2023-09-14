Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неприемлемым» заявление МИД Азербайджана от 9 сентября, в котором «выборы» «на отдельных территориях Украины» были названы не имеющими правовой силы.

«Такие оценки не могут нами приниматься. Они неприемлемые и не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Ожидаем, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности Российской Федерации с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Думаю, историю новых регионов наши азербайджанские друзья знают хорошо, при чем не по средствам массовой информации, а по нашему совместному прошлому. В историческом контексте они имели возможность наблюдать этот процесс. Исходим из того, что именно в таком понимании должен зарождаться соответствующий политический базис для комментариев», - сказала Захарова.