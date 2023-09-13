Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что у руководства Армении нет «катастрофичных планов» рассорить народы двух стран.

«Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что, на мой взгляд, это было бы катастрофично как раз для Армении», - ответила Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, исторически Россия «не просто себя проявляла, а переподтверждала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа».

«Россия приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала, умела радоваться их достижениям и принимать их выбор даже тогда, когда, допустим, не могла сказать, что разделяет какие-то направления или курс. Но принимала. Потому что уважала суверенный выбор этой страны. Я не уверена, что отказ от такого отношения к Армении пойдет на пользу и стране, и народу. Таких отношений не построить ни за год, ни за пять. Это же историческая база. Это проверенная временем история. Самое главное - это история, идущая от души, от сердец людей», - сказала Мария Захарова.