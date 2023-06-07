Мирзоян и Хоган поговорили накануне предстоящих 12 июня переговоров

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган в телефонной беседе обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

«В преддверии обсуждений, запланированных в Вашингтоне на 12 июня, собеседники коснулись ключевых вопросов процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе, демаркации и обеспечения безопасности границ, надлежащего решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность обеспечения максимально возможной определенности в процессе демаркации границы, особенно - важность приверженности карте 1975 года», - говорится в сообщении МИД Армении.