Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отправится в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что «Армения получила приглашение, и Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации».