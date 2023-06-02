Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана - Mediamax.am

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Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отправится в Анкару для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что «Армения получила приглашение, и Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации».

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