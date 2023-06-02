В Баку недовольны заявлением Макрона по итогам пятисторонней встречи

Ереван /Медиамакс/. В Баку считают, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам пятисторонней встречи 1 июня в Кишиневе «не вносит положительного вклада в мирный процесс».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что пресс-релиз по итогам встречи президента Азербайджана и премьера Армении в Кишиневе с участием главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии по традиции был предоставлен Шарлем Мишелем как организатором брюссельского формата.

Внешняя политика | 2023-06-01 21:00:03 Шарль Мишель прокомментировал итоги пятисторонней встречи

«Сделанное позднее в одностороннем порядке президентом Франции заявление о встрече не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай таких действий Франции, и это не вносит положительного вклада в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, мир и стабильность в регионе», - сказал Гаджизаде.

Медиамакс отмечает, что в заявлении президента Франции, в частности, говорилось:

«Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать свои обязательства, в частности, по скорейшему освобождению военнопленных. Они также напомнили о важности работы мониторинговой миссии ЕС в Армении. Наконец, они подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян Нагорного Карабаха. Президент Франции особо подчеркнул важность отказа от какой-либо враждебной риторики и продолжения усилий по восстановлению мира на благо всего населения региона».