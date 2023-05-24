Москва рассматривает заявление Пашиняна «как подтверждение его позиции»

Ереван /Медиамакс/. Москва рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана «как подтверждение его позиции».

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Это не просто тема, это не просто вопрос, это длившийся много лет конфликт. И, безусловно, для продвижения вперед, в том числе и по тем документам, которые были подписаны, необходимо понимать четкую позицию государства на этот счет. В этой связи мы в общем рассматриваем заявления премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС», - отметила она.