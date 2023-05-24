Помощник директора USAID затронула тему блокады Лачинского коридора - Mediamax.am

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Помощник директора USAID затронула тему блокады Лачинского коридора


Фото: parliament.ge


Ереван /Медиамакс/. Помощник директора Агентства США по международному развитию (USAID) Эрин МкКи заявила, что «блокада Лачинского коридора подвергает стрессу гражданское население Нагорного Карабаха».

На слушаниях, организованных Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США, Эрин МкКи рассказала о продолжающейся блокаде Лачинского коридора и «азербайджанских вторжениях на территорию Армении».

 

«Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает сильно беспокоить Агентство США по международному развитию и международное гуманитарное сообщество. Блокада Лачинского коридора подвергает стрессу гражданское население Нагорного Карабаха, ограничивая доступ к основным услугам и медицинскому обслуживанию»,- заявила Эрин МкКи.

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Помощник директора USAID затронула тему блокады Лачинского коридора
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